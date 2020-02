موجة جديدة من «الغلاء» تعم باكستان

استراتيجية متعددة جوانب للسيطرة على موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية في البلاد [انترنت]

في وقت تعم فيه باكستان موجة جديدة من “الغلاء” وافق رئيس الوزراء عمران خان على استراتيجية متعددة جوانب للسيطرة على موجة جديدة من ارتفاع الأسعار في البلاد.

وقالت المساعدة الخاصة لرئيس الوزراء الباكستاني فردوس عاشق أعوان بأن رئيس الوزراء عمران خان وافق على استراتيجية متعددة جوانب للسيطرة على موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية في البلاد.

وجاءت تصريحات فردوس عاشق أثناء عقدها مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء الفيدرالي الليلة الماضية.

وأضافت بأن رئيس الوزراء عمران خان وافق أيضاً على حزمة الإغاثة بقيمة 10 مليار روبية لاستقرار أسعار السلع الأساسية في البلاد.

وصرحت أن الحكومة قررت اتخاذ الإجراءات القاسية ضد المافيا المتورطة في التضخم.

