اتفاق تونسي ليبي على حلحلة معوقات انسياب السلع بين البلدين

اتفقت وزارة الاقتصاد والصناعة ومصلحة الجمارك مع

نظيرتها التونسية على تذليل الصعوبات وحلحلة المعوقات التي تعيق انسياب السلع

والبضائع بين البلدين في إطار التعاون التجاري المشترك.

وناقش ممثلو الوزارتين، الثلاثاء، وفق الصفحة الرسمية

لوزارة الاقتصاد، دخول السلع والبضائع ذات المنشأ الأجنبي عبورا إلى ليبيا عبر

المنافذ البرية المشتركة مع تونس باستثناء بعض السلع لفترة مؤقتة منها التبغ بجميع

أنواعه والمحركات وقطع الغيار المستعملة والفواكه الطازجة والجافة والملابس

الجاهزة والذي ستتم معالجته لاحقا، مشيرا إلى أن رفع هذا الحظر جاء بعد إيقافه

فترة تزيد عن عامين.

يشار إلى أن وزارة الاقتصاد والصناعة قامت بالعديد من

الإجراء في الآونة الأخيرة منها توفير السلع الأساسية وتحديد سعر رغيف الخبز ووضع

طرق لاستيراد سلع من الدول الخارجية بطريقة سليمة.

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