تباطؤ كورونا ينعش أسعار النفط

واصلت أسعار النفط مكاسبها اليوم الأربعاء بالتزامن مع إعلان الصين أن عدد إصابات فيروس كورونا اليومي تباطأ إلى أدنى مستوى، الأمر الذي طمأن المستثمرين وعزز ثقتهم بتعافي الطلب على الوقود في الصين التي تعد ثاني أكبر مستهلك للخام في العالم.

وارتفع خام برنت 1.12 دولارا إلى 55.13 دولارا للبرميل في جلسة افتتاح اليوم فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74 سنتا إلى 50.68 دولارا للبرميل.

يذكر أن القيود التي فرضت على السفر إلى الصين تسببت في خفض استهلاك الوقود وفي السياق ذاته أكدت أكبر شركتين لتكرير النفط في بكين أنهما ستقلصان عمليات التكرير بنحو 940 ألف برميل يوميا نتيجة انخفاض الاستهلاك، أي ما يعادل نحو 7% من استهلاكهما من الخام عام 2019.

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