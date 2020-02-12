مركزي طرابلس يرد على فقرة “نقص الشفافية” ضمن تقرير الأمم المتحدة الخاص بالحالة الاقتصادية في ليبيا

أخبار ليبيا24

رد محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الصديق الكبير على فقرة ضمن تقرير الأمم المتحدة والخاصة بالحالة الاقتصادية في ليبيا والتي أشارت إلى أنه لايزال هناك نقص في الشفافية فيما يتعلق بالأشخاص الذين يستطيعون الحصول على السعر الخاضع للضريبة مقابل السعر الرسمي.

وأوضح الكبير في بيان الذي وجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن المصرف المركزي يؤكد التزامه الكامل بتطبيق قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطكني رقم 1300 لسنة 2018 بشأن فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي للاغراض التجارية.

وأضاف المحافظ أن مصرف ليبيا المركزي غير مخول بمنح أي استثناء من تطبيق القرار المشار إليه أعلاه وأن صلاحية منح ذلك الاستثناء يقتصر على المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق دون سواه.

وأكد الكبير أنه لم يقم بتاتا مصرف ليبيا المركزي ببيع النقد الأجنبي للأشخاص الطبيعيين بالسعر الرسمي غير الخاضع للرسم باستثاء مخصصات أرباب الأسر المنشأة بموجب قرار المجلس الرئاسي المشار إليه.

وتابع المحافظ :”دأب مصرف ليبيا المركزي على نشر بيان شهري بالإيرادات والمصروفات بما فيها الإيرادات المتأتية من فرض الرسم على مبيعات النقد الأجنبي ويتضمن هذا البيان نشر تفاصيل تتعلق بمبيعات النقد الأجنبي الخاضعة للرسم وغير الخاضعة له”.

ولفت الكبير إلى أنه يتم إحالة هذا البيان باللغتين العربية والإنجليزية إلى كافة الأطراف الدولية بما فيها بعثة الأمم المتحدة، مناشدًا تصحيح ماورد في التقرير المشار إليه إعلاه.

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