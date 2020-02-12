الإدارة العامة لأمن المنافذ تتفقد منافذ المنطقة الجنوبية لليبيا وتجند أفراد شرطة لصالح الإدارة

الشاطي 12 فبراير 2020 (وال) – يجري مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ بوزارة الداخلية في الحكومة الليبية العميد عثمان عبدالسلام جولة لمنافذ ليبيا الجنوبية وذلك بناء على توجيهات معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف بالاهتمام بمديريات أمن الجنوب ومنافذ البلاد الجنوبية لما لها من أهمية في حماية وصون الأمن القومي الليبي.

وأجرى مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ رفقة لجنة مكلفة من قبل الإدارة العامة للتدريب بالوزارة، جولة شملت بمطاري أمن منفذي براك الشاطي، وتمنهنت، لتفقد أوضاعها، ولتجنيد أفراد جدد بهيئة الشرطة لصالح الإدارة.

وأعلنت الإدارة العامة لأمن المنافذ شروعها الإثنين، قبول المنتسبين الجدد لمديرية أمن منفد مطار براك الشاطي وذلك بحضور كل من مدير الإداره العامة لأمن المنافذ، ومعاون مدير الإدارة العامة للتدريب، والطاقم الطبي.

وأجرى السيد العميد عثمان عبدالسلام اليوم الأربعاء اجتماعا بآمر منطقة الشاطيء العسكرية اللواء محمد بن نايل بحضور معاون مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ العقيد خالد الكاديكي، ومدير أمن منفذ مطار براك الشاطي المقدم عويدات الشريف، وذلك للتنسق بين وزارة الداخلية والقوات المسلحة العربية الليبية في عملية تجهيز وتأمين المطار.

كما عقد مدير الإدارة اجتماعا مع مدير أمن الشاطي العقيد صلاح الدين سنوسي، مجريا جولة تفقدية لأقسام ومكاتب المديرية وتقييم أوضاعها واحتياجاتها تمهيدا لنقلها لمعالي وزير الداخلية المستشار بوشناف لاتخاذ ما يلزم حيالها. (وال – الشاطي) ا م

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