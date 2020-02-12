اقتصاد

خوفاً من “كورونا”..برشلونة تلغي مؤتمراً عالمياً للموبايل

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ألغى منظمو المؤتمر العالمي للموبايل في مدينة برشلونة الأسبانية -أمس الأربعاء- فعاليات المؤتمر، بعد انسحاب جماعي للعارضين بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن منظمة J S M A  للاتصالات -التي تستضيف مؤتمر برشلونة- إنها ألغت الحدث المزمع إقامته في الفترة من 24 إلى 27 من شهر فبراير الجاري على الرغم من تأكيدات من مسؤولي الصحة على المستوى المحلي والوطني بأنه سيكون آمنا.

ويعد المؤتمر تجمع سنوي لصناعة الاتصالات ويجتذب أكثر من 100 ألف زائر إلى مدينة برشلونة .. وجاء إعلان الإلغاء بعد اجتماع أزمة أجراه مجلس إدارة المنظمة، إثر انسحاب الأعضاء الأوروبيين الأساسيين، في مقدمتهم شركات فودافون و BT ونوكيا ودويتشه تيليكوم .

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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