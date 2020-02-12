خوفاً من “كورونا”..برشلونة تلغي مؤتمراً عالمياً للموبايل

ألغى منظمو المؤتمر العالمي للموبايل في مدينة برشلونة الأسبانية -أمس الأربعاء- فعاليات المؤتمر، بعد انسحاب جماعي للعارضين بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن منظمة J S M A للاتصالات -التي تستضيف مؤتمر برشلونة- إنها ألغت الحدث المزمع إقامته في الفترة من 24 إلى 27 من شهر فبراير الجاري على الرغم من تأكيدات من مسؤولي الصحة على المستوى المحلي والوطني بأنه سيكون آمنا.

ويعد المؤتمر تجمع سنوي لصناعة الاتصالات ويجتذب أكثر من 100 ألف زائر إلى مدينة برشلونة .. وجاء إعلان الإلغاء بعد اجتماع أزمة أجراه مجلس إدارة المنظمة، إثر انسحاب الأعضاء الأوروبيين الأساسيين، في مقدمتهم شركات فودافون و BT ونوكيا ودويتشه تيليكوم .

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