“مليتة” تبحث التصنيف الدولي للميناء العائم بحقل البوري

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بحث أعضاء مجلس إدارة شركة مليتة للنفط والغاز يوم أمس الأربعاء إمكانية تجديد شهادة التصنيف الدولي للميناء العائم “غزة” التابع لحقل البوري.

ووفقاً لما ورد في بيان الشركة فإن إدارة مليتة عقدت اجتماعاً مطولاً عبر الدائرة المغلقة مع شركة التنصيف الدولية بحثت من خلاله الفترة الزمنية المتوقعة للتجديد وتناول مسؤولو الشركة الأجنبية الشروط اللازم توفرها وفقاً للمعاير وإتمام الاجراءات بين الطرفين.

يُشار إلى أنّ حقل البوري يقع على بعد حوالي 120 كم شمال غرب طرابلس وتبلغ طاقته الإنتاجية حوالي 30 ألف برميل يوميا.

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