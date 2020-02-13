اقتصاد

لجنة إعداد قانون المرتبات تعقد اجتماعها الــ 12

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقدت لجنة إعداد مقترح مشروع قانون مرتبات العاملين بالوظيفة العامة المُشكَّلة من أعضاء النواب في طرابلس .. وتناول الاجتماع الذي تراسه النائب عبد المنعم بالكور وبحضو ممثلين عن الجهات العامة وذوي الاختصاص، الملاكات في القطاعات العامة وإجراءات التسكين.

وتطرق “بالكور” خلال الاجتماع الثاني عشر للجنة،  لأهمية تطبيق جدول موحد للمرتبات ما يضمن العدالة في الأجور .

وأعلن وزير المالية في حكومة الوفاق فرج بومطاري في وقت سابق، عن خطة إصلاحية تهدف لسلامة المركز المالي للدولة ضمن وجود كادر وظيفي يتعدى 1.8 مليون فرد وتحقيق توازن بين الإيرادات والمصروفات في ظل دولة ريعية تعتمد على إيرادات النفط.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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