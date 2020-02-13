لجنة إعداد قانون المرتبات تعقد اجتماعها الــ 12

عقدت لجنة إعداد مقترح مشروع قانون مرتبات العاملين بالوظيفة العامة المُشكَّلة من أعضاء النواب في طرابلس .. وتناول الاجتماع الذي تراسه النائب عبد المنعم بالكور وبحضو ممثلين عن الجهات العامة وذوي الاختصاص، الملاكات في القطاعات العامة وإجراءات التسكين.

وتطرق “بالكور” خلال الاجتماع الثاني عشر للجنة، لأهمية تطبيق جدول موحد للمرتبات ما يضمن العدالة في الأجور .

وأعلن وزير المالية في حكومة الوفاق فرج بومطاري في وقت سابق، عن خطة إصلاحية تهدف لسلامة المركز المالي للدولة ضمن وجود كادر وظيفي يتعدى 1.8 مليون فرد وتحقيق توازن بين الإيرادات والمصروفات في ظل دولة ريعية تعتمد على إيرادات النفط.

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