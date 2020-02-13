سيارات مستوردة وحاويات سلع تصل ميناء الخمس

أفادت الشركة الليبية للموانئ فرع الخمس في تقرير حركة السفن اليومي بأنها استقبلت سفنا تجارية عديدة من بينها السفينة “بيلا” التابعة لشركة مدوين للتوكيلات الملاحية حاملة على متنها 6 آلاف طن من الشعير الصب.

واستقبل الميناء أيضا السفينة “نبيها ستار” التابعة لوكالة الشرق للتوكيلات الملاحية محملة بـ 3 آلاف طن من حديد التسليح.

وأشارت الشركة إلى دخول السفينة “ام اس سي بيلي” التابعة للوكيل الملاحي مديتريتان للتوكيلات الملاحية وعلى متنها نحو 350 حاوية من البضائع والسلع المختلفة.

كما دخلت إلى ميناء الخمس البحري السفينة “سيلفر صن” التابعة لرواسي البحار للتوكيلات الملاحية وتحمل على متنها أكثر من 800 سيارة مستعملة لم يوضح التقرير البلد المصدر القادمة منه.

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