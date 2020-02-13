عودة القلق لأسواق النفط بعد تزايد وفيات كورونا

شهدت أسعار النفط العالمية اليوم الخميس اختلافا نتيجة المخاوف من تراجع الطلب على الوقود بسبب القيود المفروضة على السفر بشأن تفشي فيروس كورونا في أكبر مستورد للنفط في العالم “الصين” الأمر الذي من شأنه أن يثبط توقعات كبار المنتجين بخفض المعروض.

وسجل خام القياس العالمي برنت في جلسة افتتاح اليوم 55.71 دولار للبرميل منخفضا 8 سنتات وبالمقابل ارتفع خام الوسيط الأمركي غرب تكساس سبعة سنتات مسجلا 51.24 دولار للبرميل، في الوقت الذي ارتفع فيه الخامان أمس الأربعاء بعد بيانات عززت الثقة لدى المستثمرين بأن هناك تراجعا في حالات الإصابة بفيروس كورونا الصيني، وتوقعات بشأن تعافي الطلب.

وفي السياق ذاته قال محلل السوق في أواندا إن موجة صعود النفط فقدت بعض الزخم بعد أن أعلنت الصين عن قفزة كبيرة في حالات الوفاة بالفيروس الجديدة.

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