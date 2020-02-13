اقتصاد

عودة القلق لأسواق النفط بعد تزايد وفيات كورونا

تم النشر منذُ 42 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت أسعار النفط العالمية اليوم الخميس اختلافا نتيجة المخاوف من تراجع الطلب على الوقود بسبب القيود المفروضة على السفر بشأن تفشي فيروس كورونا في أكبر مستورد للنفط في العالم “الصين” الأمر الذي من شأنه أن يثبط توقعات كبار المنتجين بخفض المعروض.

وسجل خام القياس العالمي برنت في جلسة افتتاح اليوم 55.71 دولار للبرميل منخفضا 8 سنتات وبالمقابل ارتفع خام الوسيط الأمركي غرب تكساس سبعة سنتات مسجلا 51.24 دولار للبرميل، في الوقت الذي ارتفع فيه الخامان أمس الأربعاء بعد بيانات عززت الثقة لدى المستثمرين بأن هناك تراجعا في حالات الإصابة بفيروس كورونا الصيني، وتوقعات بشأن تعافي الطلب.
وفي السياق ذاته قال محلل السوق في أواندا إن موجة صعود النفط فقدت بعض الزخم بعد أن أعلنت الصين عن قفزة كبيرة في حالات الوفاة بالفيروس الجديدة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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