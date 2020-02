«بيزوس» يشعل أسعار العقارات في أمريكا

دارة فخمة في لوس أنجلوس بسعر يصل إلى نحو 165 مليون دولار [انترنت]

اشترى مؤسس شركة “أمازون” الملياردير الأمريكي جيف بيزوس دارة فخمة في لوس أنجلوس بسعر يصل إلى نحو 165 مليون دولار، ما يشكل مستوى قياسيا جديدا في هذه المدينة الكاليفورنية الكبيرة، حسب ما نقلته صحيفة “وول ستريت جورنال”.

وأوضحت الصحيفة أن بيزوس اشترى هذه الدارة من صاحب الإمبراطورية الإعلامية الأمريكي ديفيد جيفين، محطما السعر القياسي لعقار في منطقة لوس أنجلوس.

وقد سجل السعر القياسي السابق العام الماضي عندما اشترى رجل الأعمال الأسترالي-البريطاني لاكلان موردوك بسعر 150 مليون دولار دارة في بيل إير تستخدم في تصوير مسلسل “ذي بيفرلي هيلبيليز”.

وصممت دارة “وارنر إيستايت” في ثلاثينيات القرن الماضي لجاك وارنر احد مؤسسي شركة الإنتاج “وارنر براذيرز”. وتقع في بيفرلي هيلز في منطقة لوس أنجلوس وتضم منازل ضيوف وملعبا لكرة المضرب وملعب جولف.

ويعتبر جيف بيزوس أغنى أغنياء العالم مع ثروة تقدر بأكثر من 110 مليارات دولار.

