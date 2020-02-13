أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 13 فبراير 2020

ايوان ليبيا :

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 13 فبراير 2020، القيم الآتية:

اسعار العملات اليوم في السوق الموازي العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 4.245 دينار 4.235 دينار اليورو 4.57 دينار 4.49 دينار الجنية الاسترليني 5.40 دينار 5.32 دينار الليرة التركية 0.69 دينار 0.61 دينار الدينار التونسي 1.48 دينار 1.40 دينار الجنية المصري 0.25 دينار 0.242 دينار الدينار الاردني 5.85 دينار 5.77 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

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