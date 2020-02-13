وزارة الصحة الليبية تتابع الإجراءات الوقائية بميناء بنغازي وتفعيل جهاز القياس الحراري لمنع تسلل “كورونا”

بنغازي 13 فبراير 2020 (وال) تابع مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة بالحكومة الليبية الاستاذ نوري الفسي وذلك في إطار جولتها التفقدية، بناء علي تعليمات وزير الصحة الدكتور سعد عقوب، عمل وحدة الرقابة الصحية “الحجر الصحي ” وتسليم جهاز القياس الحراري لمدير الحجر الصحى بالميناء والتي تشرف علي تنفيذها وزارة الصحة والجهات المعنية لاتخاذ إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (ncov- 2019)، للتصدى للمرض ومنع دخوله إلى البلاد، وذلك بعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية، ووفاة وإصابة عدد من الأشخاص فى الصين وبعض الدول ومتابعة تنفيذ التجهيزات والاستعدادات الجارية لتطبيق عمل وحدة الرقابة الصحية بميناء بنغازي البحري .

وشدد الفسي على ضرورة نشر وتبليغ الإجراءات التى تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع فى كل الجهات العاملة بالميناء كالتوكيلات الملاحية والشركات العاملة، والعملاء والمتعاملين، والجهات المعنية وذلك للعمل بها حيث تضمنت هذه الإجراءات التنسيق المستمر على مدار الساعة مع إدارة الحجر الصحى داخل الميناء وضرورة تواجد مندوب منهم خلال قدوم السفن للمطالعة والفحص النظرى لجميع أطقم السفن القادمة من الدول التى يظهر بها المرض، وذلك لملاحظتهم وإجراء اختبار لهم بجهاز قياس الحرارة عن بعد، وإذا تم الاشتباه فى أى حالة وخاصة إذا كانت قد غادرت من الصين مباشرةً أو ترانزيت خلال 14 يوم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحويلها للمستشفى وإخطار الجهات المعنية فورًا .

وأضاف مدير إدارة التفتيش والمتابعة ، أن الإجراءات تضمنت التواصل مع غرفة عمليات والطوارئ بالوزارة وفرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالتنسيق مع إدارة الحجر الصحى لمتابعة فحص الوافدين، وتحرير كروت المراقبة الصحية لكل قادم من الدول التى ظهرت بها إصابات، وتضمنت إخطار وحده الحجر الصحى، وذلك للمراقبة الصحية لمدة 14 يومًا من تاريخ الوصول، والعزل الفورى لأى حالة يشتبه فى إصابتها بالمرض.

وأكد الفسي بان وحدة الرقابة الصحية قد باشرت عملها بالمنفذ البحري والبدء في تنفيذ اجراءات المسح الحراري للسفن القادمة لمنع انتقال فيروس «كورونا» للبلاد، بفحص القادمين، ولم يُعلن عن اي حالة اشتباه.

وأضاف أن الزيارة تخللها عدة لقاءات مع عدد من مسؤولي بمنفذ ميناء بنغازي البحري ورؤساء الأقسام ، للبحث في آلية التنسيق و تطوير جودة الأداء وفقًا لاستراتيجية وزارة الصحة بالحكومة الليبية مبيناً أن الزيارات الميدانية تأتي ضمن إطار توجيهات وزارة الصحة و ضمن إطار الدعم وتوحيد الجهود وانتظام سير العمل، وتطوير نظم الطوارئ والخدمات بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة المهنية والصحية. (وال – بنغازي) ا م

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