الوطنية للنفط تُصدر نشرة تبعات إقفال النفط

قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن إنتاجها من الخام بلغ 191 ألفا و475 برميلا يوميا في 12 فبراير، مؤكدة أن إنتاج الخام في ليبيا قد تراجع بشكل كبير منذ الـ18 من يناير الماضي نتيجة إغلاق أكبر حقلين نفطيين في البلاد “الشرارة والفيل”.

وأضافت المؤسسة في بيان نشرته اليوم الخميس عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن إجمالي الخسائر التي نتجت عن إغلاق المنشآت النفطية بلغت حوالي 1.4 مليار دولار.

وفي السياق ذاته أفادت الوطنية للنفط بأن مساعيها في توزيع المحروقات مستمرة في المناطق الشرقية والوسطى بكميات كافية لسد احتياجات النقل ومتطلبات المواطنين، مشيرة إلى أن هناك ناقلة بنزين تعمل على تفريغ البنزين في ميناء بنغازي اليوم بالإضافة إلى تزويد مدينة طبرق وباقي المناطق الشرقية من مدينة بنغازي مباشرة.

وأشارت المؤسسة إلى أن مستودعات طرابلس وبعض المناطق المحيطة بها والمناطق الجنوبية تعاني من نقص في الإمدادات بسبب تردي الأوضاع الأمنية، مُعربة في الوقت ذاته عن قلقها الشديد إزاء إمداد محطات توليد الطاقة في المنطقة الشرقية بعد امتلاء خزانات النفط الخام في ميناء الزويتينة، ما أدى إلى إغلاق حقل الفارغ وفقدان إنتاج 100 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية