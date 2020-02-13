دولة رئيس الحكومة الليبية يصدر تعليماته بضرورة الإسراع في حل مشاكل المياه في كافة مناطق ليبيا

بنغازي 13 فبراير 2020 (وال) – أبدى دولة رئيس الحكومة الليبية السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الخميس امتعاضه واستيائه الشديد من مشاكل نقص مياه الشرب في عدد من المناطق النائية، صادرا تعليماته المشددة بضرورة معالجة هذه المشاكل، وذلك خلال اجتماع عقده مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية المهندس عوض الدرسي.

وأعرب دولة الرئيس خلال الاجتماع الذي عقده بمكتبه في ديوان رئاسة مجلس الوزراء ببنغازي بحضور مدير مكتبه الخاص الطاهر محمد ، عن استيائه من البطأ في معالجة المشاكل التي تواجه المواطنين في الحصول على مياه الشرب، مشددا على رئيس المؤسسة بضرورة الإسراع في حل هذه المشاكل خاصة في المناطق النائية والتي تعاني شحا في الحصول على المياه.(وال – بنغازي) ا م

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