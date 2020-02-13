مستشفى طرابلس الجامعي يتسلم 4 أجهزة أشعة متنقلة تعمل بتقنيات حديثة تختص بتصوير المريض في الحالات الحرجة

طرابلس 13 فبراير 2020 (وال) – تسلّم مستشفى طرابلس الجامعي (مركز طرابلس الطبي سابقًا) شحنة من الأجهزة والمعدات الطبية تضمنت 4 أجهزة أشعة متنقلة تعمل بتقنيات حديثة ومتطورة تختص بتصوير المريض في الحالات الحرجة داخل أقسام العنايات والعمليات والإسعاف.

وشملت الشحنة التي تسلمها المستشفى أجهزة موجات فوق الصوتية ثابتة ومتحركة متطورة خاصة بأقسام القلب Echocardiograms والأوعية الدموية والشرايين Doppler US ، وأجهزة تخطيط نبض القلب Holter ECG وأجهزة متابعة ضغط الدم Holter BP وأجهزة تخطيط القلب ECG تعمل بأحدث الطرق العلمية اللاسلكية.

هذا وسيجري تركيب جهاز رنين مغناطسي MRI متطور ثانٍ في وحدة الرنين بقسم الأشعة التشخيصية وتركيب جهاز تصوير مقطعي محوسب متطور CT-SCAN ، فضلًا عن تجهيز حجرات أجهزة الأشعة السينية للعيادات الخارجية تمهيداً لدخول مبنى القسم مرحلة الصيانة والتطوير.

كما انتهت أعمال تركيب جهاز التصوير المقطعي التماثلي ( CT Simulator الخاص بتحديد توجيه الأشعة العلاجية ثلاثية الأبعاد ) وسيدخل الخدمة فور انتهاء تجارب التشغيل، فيما ستبدأ أعمال تركيب معجل خطي حديث ومتطور وجهاز ” جاما كاميرا” حديث إشعاعي من صنع شركة”GE”، الأمريكية خلال الأيام القادمة.

وسيدخل المعجل الخطي القديم الخدمة من جديد بقسم الأشعة العلاجية بعد انتهاء أعمال صيانته بالإضافة إلى اتمام تركيب جهاز التصوير المقطعي التماثلي CT Simulator) يستخدم لتحديد توجيه الأشعة العلاجية ثلاثية الأبعاد ) وسيبدا تشغيله بمجرد انتهاء تجارب التشغيل.

كما انتهت أعمال صيانة المعجل الحلقي النووي الذي ينتج النظائر المشعة اللازمة لإعادة تشغيل جهاز ” التصوير المقطعي البوزيتروني ” PET CT والمتوقف عن العمل منذ 4 سنوات (جهاز يستخدم لتشخيص ومتابعة علاج مرضى الأورام) والذي سيسهم بشكل كبير في توفير هذه الخدمة داخل الوطن بدلًا عن الحصول عليها بالخارج.

يشار إلى أن قسم جراحة الوجه والفكين بمستشفى طرابلس الجامعي سيدخل قريبًا طور الصيانة وسيجري تطوير القسم وتركيب كراسي أسنان حديثة ، وجهاز أشعة خاص بالأسنان والوجه . (وال – طرابلس) ا م

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