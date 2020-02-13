مركز مصراتة الطبي يتسلم جهاز تصوير مقطعي محوسب مزوّد بتقنيات متطورة

طرابلس 13 فبراير 2020 (وال) – تسلّم مركز مصراتة الطبي جهاز تصوير مقطعي محوسب CT SCAN 128 SLICE مزود بتقنيات تصوير متطورة وحديثة، لإجراء فحص مقطعي للقلب والشرايين والدماغ والعمود الفقري والأورام، كما يمتلك الجهاز تطبيقات خاصة بتصوير الصدر والبطن والحوض للأطفال والكبار وقياس كثافة العظام بدقة عالية.

وتعد تقنيات التصوير التي يمتلكها الجهاز من التقنيات الحديثة التي جرى استخدامها لأول مرة في ليبيا داخل القطاع الصحي العام بعد تسلم قسمي الأشعة التشخيصية بمستشفى الهضبة العام طرابلس والمعهد القومي لعلاج الأورام مصراتة جهازان يمتلكان التقنيات ذاتها، كما تسلم المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة جهازًا يحمل نفس المواصفات الإثنين الماضي.

يشار إلى أن الإمدادات الطبية من مختلف بنود الإمداد الطبي تصل تباعًا إلى مختلف المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة. (وال – طرابلس) ا م

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