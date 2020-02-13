عاجل: الحكومة الليبية : الإثنين عطلة رسمية بمناسبة ذكرى “17 فبراير” ولا إجازة بين العطلتين

بنغازي 13 فبراير 2020 (وال) – أعلن مجلس وزراء الحكومة الليبية الإثنين المقبل الموافق 17/2/2020 ميلادي، عطلة رسمية في مختلف دوائر الدولة، وذلك بمناسبة ذكرى العيد التاسع لثورة التي حدد عطلتها القانون رقم 5 لسنة 2012 ميلادي بشأن تحديد العطلات الرسمية.

وفيما استثنت الحكومة، المؤسسات والجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها تواجد موظفيها بمقارهم من العطلة، أكدت على حفظ حقوق هؤلاء الموظفين في البدل.

وأكدت الحكومة أن الأحد سيكون يوم دوام رسمي، حاجبة حق منح إجازة للموظفين في اليوم الذي يقع بين عطلتين بموجب قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.

وأشار الحكومة إلى أن هذه الذكرى تأتي بالتزامن مع انتصارات قواتنا المسلحة وتحرير مدينة سرت و التقدم لتحرير عاصمتنا الحبيبة طرابلس من الميليشيات و براثن الإرهاب.(وال – بنغازي) ا م

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