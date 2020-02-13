تحديث جديد للعملات الأجنبية في تعاملات السوق السوداء

سجلت السوق الموازية، تراجعا في سعر الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية خلال التعاملات المسائية وخاصة أمام الدولار واليورو.

وفيما يلي أسعار بيع العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي في السوق الموازية ومن داخل سوق المشير في العاصمة طرابلس لهذا اليوم، مع ملاحظة أن هذه الأسعار غير ثابتة ويمكن أن تتغير في أي لحظة:

-الدولار =4.245 دينار

-الدولار حوالة تركيا/دبي=4.22 دينار

-الدولار بشيك المصدق =4.50 دينار

-اليورو =4.57 دينار

-الباوند =5.40 دينار

-بطاقات 500$ ارباب الأسرة =3.80 دينار

-الذهب الكسر عيار 154=18 دينار للجرام.

الليرة التركية 0.69 دينار

الدينار التونسي 1.48 دينار

الجنية المصري 0.25 دينار