دولة رئيس الحكومة الليبية يواصل بحث سبل تقديم الخدمات للمنطقة الجنوبية مع نواب المنطقة

بنغازي 13 فبراير 2020 (وال) – ضمن لقاءاته الدورية بالسادة أعضاء مجلس النواب عن مختلف الداوائر، استقبل دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية اليوم الخميس بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي عددا من السادة أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية، وذلك لمتابعة ما تم اتخاذه من قرارات وتوصيات الاجتماع السابق.

وضم الاجتماع السادة أعضاء المجلس عن الجنوب كل من الأستاذ الهادي الصغير، و الأستاذ محمد أجديد، والأسد حمد مدور، والأستاذ محمد الحضيري، إضافة إلى معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبدالهادي الحويج.

وحضر الاجتماع مدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء السيد الطاهر محمد الهمالي، ومدير إدارة المشروعات والشؤون الفنية برئاسة مجلس الوزراء المهندس إبراهيم الدعباج.

وناقش الاجتماع الآلية الموضوعة من قبل اللجنة المنبثقة عن الاجتماع السابق لحصر احتياجات الجنوب وكيفية توفيرها من قبل الحكومة الليبية.

وتضم اللجنة عددا من السادة الوكلاء ورؤساء الهيئات والمؤسسات العامة والمصالح والأجهزة.

وأكد دولة رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تصنيف المختنقات من الأهم ثم المهم، على أن تكون الأولوية لقطاعات الصحة والتعليم والكهرباء والمياه والطرق.

كما أكد دولة الرئيس شروع الحكومة في حل المختنقات العاجلة من توفير للمحروقات والمواد الطبية والغذائية، والاحتياجات اليومية الضرورية للمواطن.(وال – بنغازي) ا م

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