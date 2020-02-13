ترقب موقف روسيا من اتفاق خفض إنتاج النفط

أفاد الكرملين اليوم الخميس بأن روسيا لم تعطِ قرارا نهائيا بشأن تمديد الاتفاق المبرم مع منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” ومنتجين آخرين لخفض إنتاج الخام، والذي ينتهي في نهاية شهر مارس المقبل.

وأكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن موسكو ستعلن موقفها بشأن اتفاق جديد لتحالف اوبك+ في الوقت المناسب.

وفي السياق ذاته قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم إن الطلب على النفط سيتراجع على أساس سنوي في الربع الأول من العام، متأثرا سلبا بتفشي الفيروس الجديد كورونا بالصين.

وتوقعت الوكالة أن ينكمش الطلب 435 ألف برميل يوميا في الربع الأول، في أول انخفاض ربع سنوي خلال أكثر من عشر سنوات، منذ ذروة الأزمة المالية التي حصلت في عام 2009.

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