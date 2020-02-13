تونس تتطلّع للاستفادة من الخبرات الصناعية الإيطالية

بحث مسؤولو 18 شركة إيطالية أوجه التعاون التجاري مع قطاعات خاصة في تونس لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وذلك خلال ورشة عمل نظمتها الوكالة الايطالية للتجارة الخارجية وبالشراكة مع السفارة الإيطالية في تونس.

وناقش رجال الأعمال التونسيين الأنشطة الصناعية المرتبطة بالقطاعات التكنولوجية التي حققت فيها إيطاليا تقدما كبيرا في السنوات الأخيرة في محاولة للاستفادة من الخبرات الموجودة في سوق العمل المشترك بين البلدين.

وأظهرت البيانات الرسمية أن الصادرات الإيطالية لتونس ارتفعت خلال العام الماضي بما نسبته 8.3% بينما ارتفعت الصادرات التونسية إلى إيطاليا بما نسبته 12.3% مقارنة على أساس سنوي.

وأشارت البيانات الرسمية التونسية الصادرة مؤخرا، إلى أن الشركات الإيطالية العاملة في البلد الأفريقي بلغت 800 مؤسسة.

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