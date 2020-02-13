الدينار يهبط قليلا أمام العملات الأجنبية

ارتفعت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الدينار في السوق السوداء بمدينتي طرابلس وزليتن، اليوم الخميس.

وتداول التجار الدولار عند الساعة الثالثة مساء، بـ4.22 دنانير مرتفعا قرشا واحدا، وحقق اليورو ذات الارتفاع وتم تداوله في سوق المشير بطرابلس بـ4.56 دنانير، أما الذهب عيار 18 كسر فقد استقر سعره و بيع بـ153 دينارا للغرام.

بدورها استقرت الليرة التركية لليوم الثاني على التوالي بسوق المشير على صعيد الحوالات من طرابلس إلى تركيا وبيعت بـ69 قرشا لليرة.

وشملت حالة الاستقرار الدينار التونسي وبيع في منطقة راس اجدير الحدودية بين البلدين بـ1.48 دينار. كما تراجع الدينار الأردني بشكل طفيف وتم تداوله بـ5.85 دينار، أما الجنيه الاسترليني فقد هبط بنسبة بسيطة وتم تداوله في السوق السوداء في زليتن بـ5.40 دنانير.

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