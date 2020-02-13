“البريقة” استمرار تدفق المحروقات لمناطق الحكومة الليبية

أعلن المكتب الإعلامي لشركة البريقة في المنطقة الشرقية التي يترأسها خيرالله عبد السلام، أن الناقلة BRUNSWICK أنهت تفريغ حمولتها من البنزين والمقدرة بنحو 46 مليون لتر.

وأوضحت “البريقة” أن الناقلة غادرت الرصيف النفطي، مؤكدة بالوقت ذاته استمرار تدفق المحروقات لكافة المناطق الواقعة تحت سلطة الحكومة الليبية.

وفي السياق ذاته تواصل الشركة بيع أسطوانات الغاز للتجار وفقا لطلبيات المقيدة في الكشوفات موضحة أن الكمية المباعة في يوم الثلاثاء الماضي بلغت 18.5 ألف أسطوانة، سبق ذلك بيع 14.4 ألف أسطوانة يوم الاثنين الماضي تم تسويقها عبر 43 مركزا.

وتطمئن شركة البريقة بشكل مستمر المواطنين بشأن توفر الوقود والغاز مشيدة بالفرق الفنية التابعة لها.

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