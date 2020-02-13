اقتصاد

“الواحة وتوتال” تبحثان سبل زيادة الإنتاج

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يواصل مجلس إدارة شركة الواحة للنفط اجتماعاته لليوم الثاني مع مسؤولي شركة توتال الفرنسية الرائدة في مجال الطاقة لبحث المسائل الفنية والتعاون في مجالات النفط والغاز.

وقالت الشركة إنها تنظم في طرابلس ما أسمته الدائرة المستديرة مع الشريك الأجنبي بحضور إدارات المشاريع والتخطيط من الجانب الفرنسي.

وشدد مسؤولو شركة الواحة على إنجاز المشاريع القائمة التي ستسهم في زيادة الإنتاج مستقبلا، فيما استعرض ممثلو شركة توتال ما توصلت إليه إدارة العمليات الهندسية من أعمال في الحقول والموانئ منها عمليات الصيانة والكشف.

وتشغل شركة الواحة أكبر ميناء تصدير في ليبيا بمنطقة الهلال النفطي “ميناء السدرة” المتوقف عن العمل حاليا نتيجة توقف عمليات التصدير من قبل محتجين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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