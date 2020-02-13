“الواحة وتوتال” تبحثان سبل زيادة الإنتاج

يواصل مجلس إدارة شركة الواحة للنفط اجتماعاته لليوم الثاني مع مسؤولي شركة توتال الفرنسية الرائدة في مجال الطاقة لبحث المسائل الفنية والتعاون في مجالات النفط والغاز.

وقالت الشركة إنها تنظم في طرابلس ما أسمته الدائرة المستديرة مع الشريك الأجنبي بحضور إدارات المشاريع والتخطيط من الجانب الفرنسي.

وشدد مسؤولو شركة الواحة على إنجاز المشاريع القائمة التي ستسهم في زيادة الإنتاج مستقبلا، فيما استعرض ممثلو شركة توتال ما توصلت إليه إدارة العمليات الهندسية من أعمال في الحقول والموانئ منها عمليات الصيانة والكشف.

وتشغل شركة الواحة أكبر ميناء تصدير في ليبيا بمنطقة الهلال النفطي “ميناء السدرة” المتوقف عن العمل حاليا نتيجة توقف عمليات التصدير من قبل محتجين.

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