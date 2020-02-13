تعثّر تنفيذ صيانة طريق كركورة غرب بنغازي بسبب الضروف المناخية

كركورة 13 فبراير 2020 (وال) – قال رئيس مكتب المشروعات بمكتب الطرق الموصلات ببلدية قمينس المهندس “مسعود المشيطي” لوكالة الأنباء الليبية أن تأخر تنفيذ صيانة طريق كركورة المعبد يرجع إلى سوء الظروف المناخية.

وأضاف المشيطي أن الطريق الرئيسي الوحيد الذي يربط المنطقة بالطريق العام هو الذي تجري الآن أعمال صيانته وأن هذا الطريق يشق “سبخة” كبيرة تتحول في فصل الشتاء إلى بحيرة كبيرة بسبب هطول الأمطار الغزيرة ما يترتب عليه توقف العمل.

وحول موعد تسليم المشروع، أشار المشيطي أنه بعد تحسن الأوضاع المناخية ستواصل الشركة مهامها وتنجز المراحل الأخيرة في تنفيذ المشروع، مؤكداً ان الشركة أنهت المرحلة الاولى من عملية تقشير الطريق وجرفها وبدأت في تنفيذ الأعمال الترابية.

وأكد المشيطي أن مكتب المشروعات بإدارة المنطقة الشرقية التابع للهيئة العامة للموصلات بالحكومة الليبية يتابع سير الأعمال الجارية بمنطقة كركورة عن طريق اللجنة المكلفة من قبله. (وال – كركورة) ع م

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