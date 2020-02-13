صنع الله يتوقع تراجعا كبيرا في إيرادات فبراير

قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن إيرادات شهر يناير من بيع ,انخفضت بنسبة 19% بالمقارنة مع إيرادات شهر ديسمبر.

وأوضحت المؤسسة، في بيان، الخميس، إن إيرادات الشهر الماضي بلغت 1.77 مليار دولار، بينما بلغت في ديسمبر 2019، 2.2 مليار، بانخفاض يبلغ 418 مليونا.

وعلى صعيد المقارنة السنوي، فقد حقق يناير ارتفاعا قدره 167 مليون دولار بالمقارنة مع ذات الشهر من 2019.

وأوضح رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله ان تحصيلات شهر يناير من المبيعات كانت جيدة نتيجة ارتفاع أسعار السوق العالمية في ديسمبر 2019، حيث بلغ متوسط سعر البرميل في بعض العقود الآجلة أكثر من 66 دولار، متوقعا أن تسجل إيرادات مبيعات النفط والغاز تراجعا كبيرا في شهر فبراير نتيجة وقف عمليات التصدير.

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