اقتصاد

صنع الله يتوقع تراجعا كبيرا في إيرادات فبراير

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن إيرادات شهر يناير من بيع ,انخفضت بنسبة 19% بالمقارنة مع إيرادات شهر ديسمبر.

وأوضحت المؤسسة، في بيان، الخميس، إن إيرادات الشهر الماضي بلغت 1.77 مليار دولار، بينما بلغت في ديسمبر 2019، 2.2 مليار، بانخفاض يبلغ 418 مليونا.

وعلى صعيد المقارنة السنوي، فقد حقق يناير ارتفاعا قدره 167 مليون دولار بالمقارنة مع ذات الشهر من 2019.

وأوضح رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله ان تحصيلات شهر يناير من المبيعات كانت جيدة نتيجة ارتفاع أسعار السوق العالمية في ديسمبر 2019، حيث بلغ متوسط سعر البرميل في بعض العقود الآجلة أكثر من 66 دولار، متوقعا أن تسجل إيرادات مبيعات النفط والغاز تراجعا كبيرا في شهر فبراير نتيجة وقف عمليات التصدير.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • اعلم يا تركي يا باشا اغا ان نهايتك ان شاء الله قريبة,,العمر بيد الله,, اللهم بارك في عمر ابن الوطن حفتر الذي يقاتل من اجل السلام والامان وتوحيد ليبيا والتخلص من الملشيات الاجرامية, انتم يامصاريت ياعبيد المال انتم عار عار عار , تدافعوا عن الملشيات وتتعاملوا مع الارهاب ونهايتكم قريبة ان شاء الله

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