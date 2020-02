أفادت المؤسسة الوطنية للنفط، بتراجع إنتاج النفط إلى 163,684 برميل في اليوم بحلول اليوم الخميس، نتيجة للإقفالات التي طالت الموانئ وخطوط الأنابيب.

وأشارت المؤسسة في نشرة حول تبعات إقفال إنتاج النفط عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إلى أن الخسائر تجاوزت مبلغ مليار دولار أمريكي لتصل إلى 1,437,616,232 دولار أمريكي.

وجددت المؤسسة الوطنية للنفط دعواتها إلى إنهاء الإقفالات غير المسؤولة والمخالفة للقانون لمنشآتها، والسماح لها باستئناف عمليات الإنتاج فوراً من أجل ليبيا وشعبها.

ونوهت المؤسسة باستمرارها في توفير المحروقات في المناطق الشرقية والوسطى بكميات كافية لسد احتياجات النقل ومتطلبات المواطنين، حيث من المتوقع وصول ناقلة محملة بغاز الطهي إلى ميناء بنغازي. ويتم تزويد مدينة طبرق وبقية المناطق الشرقية مباشرة من مدينة بنغازي. وفيما يتعلق بمستودعات طرابلس وبعض المناطق المحيطة بها والمناطق الجنوبية لا تزال تعاني من نقص في الإمدادات بسبب تردي الأوضاع الأمنية، بحسب المؤسسة. وفي 18 ديسمبر الماضي، توقف عمل محطات ضخ وتصدير النفط الرئيسية في “الهلال النفطي” الواقع تحت سيطرة القوات التابعة لحفتر. واضطرت المؤسسة الوطنية للنفط، إعلان حالة “القوة القاهرة” وأشارت إلى عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية. وفي اليوم التالي، تم وقف العمل وإغلاق أكبر حقلين للنفط هما “الشرارة” و”الفيل” اللذين يبلغ إنتاجهما اليوم حوالي 400 ألف برميل وبع ذلك توقف عمل كل صناعة النفط في ليبيا عمليا.

The post الوطنية للنفط: خسائر إيقاف الإنتاج وصلت إلى 1.437 مليار دولار appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا