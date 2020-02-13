العريبي : المشاريع المتعاقد عليها من قبل رئاسة مجلس وزراء الحكومة الليبية مباشرة بلغت أكثر من اثني مليار دينار

بنغازي 14 فبراير 2020 (وال) – أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية حاتم العريبي أن إجمالي المشاريع المتعاقد عليها من قبل رئاسة مجلس الوزراء مباشرة بلغت أكثر من اثني مليار دينار، لافتا إلى أن لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي تعاقدت على مشاريع بقيمة قاربت 300 مليون دينار.

وقال العريبي خلال مؤتمر صحفي الخميس إن مشاريع بنغازي ليس لها علاقة بلجنة إعادة الاستقرار للمدينة، مؤكدا أن مشاريع الحكومة ستكون مطروحة للرأي العام ليرى المواطن ما قامت به من أعمال، ومفصحا عن الاتفاق مع شركة سيمنس لإنشاء محطة كهرباء غرب بنغازي

وأوضح أن الحكومة الليبية لم تتحصل على درهم واحد من حكومة السراج طيلة السنوات الماضية، لافتا إلى أن مشاريع بلدية طبرق بلغت 30 مشروعا بقيمة بلغت أكثر من 40 مليون دينار، فيما تم افتتاح عدد من المشاريع في مدينة درنة ولجنة إعادة الاستقرار إليها باشرت أعمالها بالفعل.

وقال إن لجنة الأزمة بالمنطقة الجنوبية قدمت كافة الخدمات للمنطقة ضمن إمكانيات الحكومة، مشيرا إلى أنه عندما تتقدم القوات المسلحة تجاه أي مدينة تتجه وراءها الحكومة لتقديم الخدمات مباشرة مثل ماحدث في سرت.

وفيما أكد أن كل وزارة وهيئة مسؤولة أمام المواطن عن مشاريعها القائمة والمتعثرة، لفت العريبي إلى تفعيل كل المديريات ومراكز الشرطة وإعادة الجمعيـات الاستهلاكية وتوزيع الوقود بالمنطقة الغربية.

وفيما يتعلق بالشركات المتعثرة، أشار العريبي إلى أن الحكومة قدمت سلف على المرتبات لعدد من الجهات المتعثرة والغير ممولة من خزانة الدولة، قائلا إنه “يجب على الشركات التي تعمل وفق القانون التجاري التقدم لتنفيذ مشاريع الحكومة وأنه يجب على إداراتها تقديم ايضاحات للعاملين بها بشأن مرتباتهم”. (وال – بنغازي) ا م

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