الخراز ينفي العبث بسيارات متجهة إلى مصراتة في ميناء بنغازي

بنغازي 14 فبراير 2020 (وال)- نفى مدير مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية الرائد طارق الخراز أن تكون الصور المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعدد من السيارات التي تعرضت للعبث بالطلاء وكتب عليها عبارات مؤيدة للجيش ولثورة الكرامة، حقيقية وفقا لما روج لها.

وقال الخراز في تصريح لوكالة الأنباء الليبية إن عددا من صفحات موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) التي تدار عبر الجيش الإلكتروني للميليشيات والممولة من تركيا، نشرت صورا لعدد من السيارات مكتوب عليها بطلاء عبارات مؤيدة للجيش، وقالت إنها كانت في طريقها لمدينة مصراته عبر باخرة أفرغت نصف حمولتها في بنغازي.

وأضاف الخراز أن تعليمات معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف استدعت التقصي والتحقيق من الأمر الذي أريد به زيادة الشرخ الاجتماعي بين المدن، وتشويه الجيش ووزارة الداخلية وغيرها من الأجهزة الأمنية.

ونقل الخراز نفي الإدارة العامة لأمن المنافذ ومديرية أمن منفذ ميناء بنغازي البحري، ومديرية جمارك المدينة أن تكون الصورة المتداولة في ميناء بنغازي أو أي من الموانيء الخاضعة لسيطرة الحكومة الليبية، مشددا على أن الأمن في مناطق سيطرة الحكومة شهد تطورا كبيرا، وأن مثل هذه الأمور غير مسموح بها إطلاقا.(وال – بنغازي) ا م

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