الوطنية للنفط: مايقارب المليار والنصف مليار دولار خسائر غلق الموانئ النفطية

قدرت المؤسسة الوطنية للنفط، الخسائر الناتجة عن غلق الموانئ النفطية، لتصل إلى 1,437,616,232 دولار أمريكي.

وأعلنت المؤسسة في بيان صادر عنها، الخميس، عن تراجع إنتاج النفط إلى 163,684 برميل في اليوم نتيجة للاقفالات التي طالت الموانئ النفطية وخطوط الأنابيب، مجددة دعواتها إلى انهاء الإقفالات غير المسؤولة والمخالفة للقانون لمنشآتها، والسماح لها باستئناف عمليات الإنتاج فوراً.

وأكدت المؤسسة استمرارها في توفير المحروقات في المناطق الشرقية والوسطى بكميات كافية لسد احتياجات النقل ومتطلبات المواطنين، مشيرة إلى قرب وصول ناقلة محملة بغاز الطهي إلى ميناء بنغازي، وتزويد مدينة طبرق وبقية المناطق الشرقية مباشرة من مدينة بنغازي.

وأشارت المؤسسة إلى استمرار معاناة مستودعات طرابلس وبعض المناطق المحيطة بها والمناطق الجنوبية من نقص في الإمدادات بسبب تردي الأوضاع الأمنية، بحسب المؤسسة.

يشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت في 18 يناير أن جماعات تابعة لخليفة حفتر قامت بإغلاق الموانئ النفط شرق البلاد، مضيفة أن ذلك سيؤدي إلى خسائر مالية تقدر بحوالي 77مليون دولار يوميا.

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