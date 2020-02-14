النفط يحافظ على استقراره بعد تداعيات “كورونا”

شهدت أسعار النفط العالمية اليوم الجمعة استقرارا رغم اتجاهها نحو أول مكسب أسبوعي في 6 أسابيع عقب توقعات بأن كبار المنتجين سيقومون بتخفيضات أكبر للإنتاج لتخفيف أثر تباطؤ الطلب بسبب انتشار فيروس كورونا في الصين

وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت في جلسة افتتاح اليوم 56,35 دولارا للبرميل بارتفاع سنت واحد فقط بعد أن حققت ربحا بنسبة 1% في الجلسة السابقة، فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 4 سنتات لتسجل 51.46 دولارا للبرميل وذلك بعد أن سجل الخام ارتفاعا بـ 0,5 % في الجلسة الماضية

ومن جهته قال محلل السوق لدى أواندا في نيويورك إن أسعار النفط يبدو أنها ستستقر هذا الأسبوع بفضل تفاؤل بأن أوبك+ ستفعل كل ما يلزم مجددا لتقليص الإنتاج وبفضل الأمل في أن فيروس كورونا قد بلغ ذروته.

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