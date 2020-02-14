استقالة رئيس مجلس إدارة سامسونج

قدم رئيس مجلس إدارة شركة سامسونج إلكترونيكس ” لي سانج-هون ” استقالته اليوم الجمعة وذلك بعد أقل من عامين على تعيينه ما أدى إلى فصل منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمرة الأولى في مسعى لتحسين الشفافية والاستقلالية في الشركة التي تعتبر أكبر مُصنع لرقائق الذاكرة في العالم عقب فضيحة فساد تورط فيها وريث المجموعة جاي واي لي.

من جهته ذكر رئيس شركة الأبحاث سي.إي.أو سكور أن سامسونج تعاني من انتكاسة كبيرة في مسعاها لتعزيز مجلس إدارتها مضيفا أنها تحتاج إلى وجه جديد لإحداث نقلة فيما أكدت الشركة الكورية الجنوبية أن ” لي” في المنصب سيعين في المستقبل القريب وقد يتم اختياره من بين بقية أعضاء مجلس إدارتها، حيث يتكون من 6 مديرين خارجيين و3 مسؤولين تنفيذيين داخليين.

يذكر أن الرئيس المستقيل كان قد حكم عليه بالسجن لمدة عام ونصف في ديسمبر الماضي لتعمده إلحاق الضرر بأنشطة نقابية شرعية إلا أنه قام بالطعن في القرار، ومن المتوقع أن تعقد الشركة الاجتماع القادم للمساهمين في مارس المقبل.

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