صنع الله: الولايات المتحدة قادرة على تغيير حاسم في مسألة إقفال النفط

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، إن الولايات

المتحدة الأمريكية قادرة على صنع تغيير حاسم في ليبيا، وهي تدرك العواقب الإنسانية

المترتبة على الإقفالات النفطية.

وأضاف صنع الله خلال لقائه مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى

“ديفيد شينكر”، والنائب الأول لمساعد وزير الخارجية للشؤون الدولية في

وزارة الطاقة الأميركية “ماثيو زايس” بواشنطن: “لقد اتفقنا جميعا

على ضرورة التوصل إلى حل دائم حتى لا يتكرّر ما يحدث الآن مرة أخرى”.

وناقش صنع الله خلال زيارته واشنطن في 10 من فبراير المنصرم مع المسؤولين

الأمريكان العواقب الإنسانية والمالية المترتبة على استمرار إقفال إنتاج النفط.

يذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت الخميس، أن خسائر إقفالات الموانئ

النفطية وخطوط الأنابيب؛ بلغت مليارا و437 مليون دولار أمريكي، وتراجع إنتاج النفط

إلى 163ألف برميل في اليوم.

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