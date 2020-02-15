مساعٍ لاستقطاب استثمارات جزائرية جنوب ليبيا

عقد مجلس رجال الأعمال في المنطقة الجنوبية اجتماعا موسعا مع أعضاء المجلس البلدي أوباري لمتابعة مخرجات الاتفاقات الاقتصادية مع وزارة التجارة الجزائرية تمهيدا لتسهيل بعض الإجراءات التي من شأنها تشجيع المستثمرين على إنشاء مشروعات.

ويأتي هذا الاجتماع بعد عودة رجال أعمال المنطقة الجنوبية من الجزائر والانتهاء من مباحثات تجارية مطولة أُجريت مع الجانب الجزائري مطلع الشهر الجاري.

وخلص الاجتماع إلى اتفاق بين مجلس رجال الأعمال والمجلس البلدي على عقد سلسلة من الاجتماعات الأخرى لضمان تنفيذ آليات تشجيع الاستثمار الأمر الذي سيوفر فرص عمل للشباب وتنوعا في مصادر الدخل.

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