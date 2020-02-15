اقتصاد

مساعٍ لاستقطاب استثمارات جزائرية جنوب ليبيا

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد مجلس رجال الأعمال في المنطقة الجنوبية اجتماعا موسعا مع أعضاء المجلس البلدي أوباري لمتابعة مخرجات الاتفاقات الاقتصادية مع وزارة التجارة الجزائرية تمهيدا لتسهيل بعض الإجراءات التي من شأنها تشجيع المستثمرين على إنشاء مشروعات.

ويأتي هذا الاجتماع بعد عودة رجال أعمال المنطقة الجنوبية من الجزائر والانتهاء من مباحثات تجارية مطولة أُجريت مع الجانب الجزائري مطلع الشهر الجاري.

وخلص الاجتماع إلى اتفاق بين مجلس رجال الأعمال والمجلس البلدي على عقد سلسلة من الاجتماعات الأخرى لضمان تنفيذ آليات تشجيع الاستثمار الأمر الذي سيوفر فرص عمل للشباب وتنوعا في مصادر الدخل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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