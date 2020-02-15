“التجاري” يعتزم تقديم خدمات إلكترونية متطورة

أنهى مصرف التجاري الوطني دورة تدريبية لموظفيه، في إطار تعزيز قدراتهم بمجال التقنية الإلكترونية بالتعاون مع شركة “اماجن” للتدريب.

وقالت إدارة المصرف في بيان صادر عنها اليوم إنها أطلقت منظومة جديدة للخدمات المصرفية من شأنها تطوير الخدمات المصرفية للزبائن.

وأشار “التجاري” إلى أنه يعتزم تقديم خدمات إلكترونية متطورة من بينها إصدار كشوفات الحسابات وتقديم طلبات الصكوك والدفاتر المصدقة، بالإضافة إلى إنشاء تطبيق عبر الهواتف سيسهم في إجراءات العمليات المصرفية الأخرى.

وسبق أن نوه التجاري الوطني لكافة عملائه بأنه قد عزز حسابه عبر موقع فيسبوك بالعلامة الزرقاء لضمان التواصل وتفادي عمليات القرصنة التي قد تحدث عبر حسابات مزورة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية