اقتصاد

مصر ترمي ثقلها بالمتوسط بحثا عن الغاز

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف وزير البترول المصري طارق الملا اليوم السبت عن خطة بلاده في استحداث عمليات تنقيب جديدة في منطقة غرب المتوسط مع حلول عام 2021، بعد أن نجحت عام 2015 في اكتشاف حقل غاز” ظهر” بالشراكة مع شركة “ايني” الإيطالية الرائدة في مجال الطاقة بقيمة استثمارية بلغت 3.2 مليار دولار خلال العامين الماضيين “2018 – 2019”.

وقال الملا في إيجاز صحفي، إن وزارة البترول اتفقت بشكل مبدئي مع 5 شركات رائدة بمجال التنقيب وهي (إكسون موبيل، وتوتال، وبي بي، وشيفرون، وايني) لتنفيذ العمليات الفنية المرتقبة والاستكشاف.

وتعد مصر من بين دول حوض المتوسط التي تتميز بتنوع مصادر الدخل مدفوعة بقطاعات السياحة والزراعة والصناعات المختلفة بالإضافة لحوالات المصريين بالخارج التي تتم بالنقد الأجنبي.

وشهد الجنيه تحسنا ملحوظا مطلع العام الجاري أمام الدولار الذي سجل في تعاملات اليوم 15.70 جنيه، مقابل 17.70 جنيه في عام 2017.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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