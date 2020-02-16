ارتفاع سعر الدولار واليورو واستقرار الاسترليني مقابل الدينار بالسوق الموازي

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاحد 16 فبراير 2020، الساعة القيم الآتية:
الدولار الأمريكي – طرابلس 4.25 دينار
الدولار الامريكي – بنغازي 4.29 دينار
اليورو = 4.58 دينار
الجنية الإسترليني 5.40 دينار
الليرة التركية 0.69 دينار
الدينار التونسي 1.48 دينار
الجنية المصري 0.25 دينار
الدولار الكندي 2.67 دينار
الدينار الأردني 5.85 دينار
حوالات دبي-تركيا 4.215 دينار
كسر الذهب عيار 18 بـ157 دينار
كسر الفضة 1.88 دينار
بطاقة ارباب الاسر 3.85 دينار
دولار بشيك المصدق: 4.54 الجمهورية –4.58.5 التنمية دينار(طرابلس) / 4.65 دينار (التنمية – بنغازي
*يرجى ملاحظة أن الأسعار تختلف من مكان لآخر ومن وقت لآخر
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