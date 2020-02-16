ارتفاع سعر الدولار واليورو واستقرار الاسترليني مقابل الدينار بالسوق الموازي

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاحد 16 فبراير 2020، الساعة القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 4.25 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 4.29 دينار

اليورو = 4.58 دينار

الجنية الإسترليني 5.40 دينار

الليرة التركية 0.69 دينار

الدينار التونسي 1.48 دينار

الجنية المصري 0.25 دينار

الدولار الكندي 2.67 دينار

الدينار الأردني 5.85 دينار

حوالات دبي-تركيا 4.215 دينار

كسر الذهب عيار 18 بـ157 دينار

كسر الفضة 1.88 دينار

بطاقة ارباب الاسر 3.85 دينار

دولار بشيك المصدق: 4.54 الجمهورية –4.58.5 التنمية دينار(طرابلس) / 4.65 دينار (التنمية – بنغازي

*يرجى ملاحظة أن الأسعار تختلف من مكان لآخر ومن وقت لآخر

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية