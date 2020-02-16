اقتصاد

طيران الشرق الأوسط: الدفع بالدولار فقط

تم النشر منذُ 23 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت الوكالة الوطنية للإعلام إن شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية المملوكة للدولة أصدرت قرارا بأن الدفع سيُقبل فقط بالدولار وذلك ابتداء من يوم الاثنين الموافق الـ17 من فبراير الجاري، مضيفة أن الشركة ستقبل بطاقات الدفع والشيكات المصرفية شرط أن تكون العملية بالعملة الصعبة.

ومن جهته، انتقد زعيم التيار الوطني الحر جبران باسيل وزير الخارجية السابق هذا القرار ووصفه بأنه غير قانوني، في حين أشار عضو البرلمان فؤاد مخزومي في تغريدة على تويتر إلى أن القرار سيضع اللبنانيين في الإقامة الجبرية مطالبا بإلغائه.

ما تجدر الاشار اليه أن لبنان يعاني من أزمة مالية غير مسبوقة بالإضافة إلى تباطؤ التدفقات المالية على البلاد ناهيك عن اندلاع احتجاجات ضد النخبة الحاكمة في البلد بسبب الفساد وسوء الحوكمة وفقا لوكالات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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