اقتصاد

اقتصاد الجزائر يعاني جراء تراجع عائدات الطاقة

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

هبطت عائدات الطاقة في الجزائر 14.48 في المئة في 2019، الأمر الذي سبب ارتفاع العجز التجاري في البلاد بنسبة 34.81 في المئة، وفقا لبيانات رسمية نُشرت السبت.

ويأتي هذا الهبوط في الوقت التي تسعى فيه الجزائر إلى خفض الإنفاق على الواردات بالتزامن مع الانخفاض الحاصل على إيرادات النفط والغاز في السنوات الأخيرة بفعل انخفاض حجم الصادرات والأسعار العالمية.

وبحسب بيانات الجمارك الجزائرية، فإن قيمة صادرات النفط والغاز التي تمثل 92.80 في المئة من إجمالي المبيعات للخارج، وصلت إلى 33.24 مليار دولار بعد أن كانت 38.87 مليار دولار في 2018.

وتشير هذه الأرقام إلى أن العجز التجاري ارتفع من 4.53 مليار دولار في 2018 إلى 11 مليار دولار في 2019.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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