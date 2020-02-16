دولة رئيس الحكومة الليبية يبحث احتياجات مناطق شرق ليبيا خلال اجتماع مع السادة النواب عن تلك المناطق

بنغازي 16 فبراير 2020 (وال) – ضمن لقاءاته المكثفة التي يعقدها هذه الأيام مع أعضاء مجلس النواب شرقاً وغرباً وجنوباً لبحث احتياجات المناطق خلال العام الجاري، استقبل دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الأحد بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي السادة أعضاء المجلس عن مناطق شرق ليبيا.

وضم الاجتماع السادة أعضاء مجلس النواب كل من الأستاذ إبراهيم الزغيد عن الدائرة الفرعية قمينس، والدكتور خليفة الدغاري عن الدائرة الفرعية الساحل بالجبل الأخضر، والأستاذ مفتاح عطية الشاعري عن الدائرة الأولى طبرق، والأستاذ إبراهيم الدرسي عن الدائرة الثالثة بنغازي، والأستاذ عبدالمنعم جمعة سالم عن الدائرة الثانية، والأستاذ إدريس عبدالله المغربي عن الدائرة الرابعة، والأستاذ بدر العقيبي عن الدائرة الثالثة، والأستاذ سعيد خالد عمر عن الدائرة الثالثة.

كما ضم الاجتماع السادة أعضاء مجلس النواب كل من الأستاذ إدريس عمران عن الدائرة الثانية، والدكتور نصر الدين مهنى عن الدائرة الثالثة، والأستاذ سعد عبدالقادر البدري عن الدائرة الثالثة، والأستاذة عائشة الطبلقي عن الدائرة الثالثة، والأستاذ يوسف العقوري عن الدائرة الثالثة، والأستاذ رمضان محمد شمبش عن الدائرة الثالثة، والأستاذ مفتاح كويدير عن الدائرة الثالثة، إضافة إلى الدكتورة سلطنة المسماري عن الدائرة الثانية، ووزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي.

وناقش الاجتماع أوضاع بلديات المنطقة الشرقية لليبيا والمشاريع التي تنفذها الحكومة في هذه البلديات وأبرز المشاكل والمختنقات التي تعاني منها بلديات المنطقة.

كما بحث الاجتماع متابعة الآلية التي تم وضعها للتواصل بين رئاسة الوزراء و أعضاء مجلس النواب فيما يخص المختنقات و المشاكل التي تحتاج إلى حلول عاجلة للدوائر التي يمثلونها.

وقال دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبدالله الثني إن هذا الاجتماع الثاني بعد ذلك الذي وضع فيه برنامج العمل، لافتا إلى أن العام 2020 ميلادي هو عام التدريب في ليبيا سيتم خلاله استهداف تأهيل الكوادر وتدريبهم وتطويرهم بما يعود بالنفع على المؤسسات العامة والخاصة.

وأشار دولة الرئيس إلى أن بعض البلديات في مناطق شرق ليبيا نالت حصة لا بأس بها في مشاريع الحكومة خلال الأعوام الماضية، مؤكدا أن بعض البلديات مثل تلك الواقعة في طوق مدينة بنغازي، والضواحي في بقية المدن، لم تتحصل على القدر الكافي من هذه المشاريع وبالتالي سيتم التركيز عليها في مشاريع هذا العام.

وقال إن هذا العام سنحدد أرقاما لمشاريع البلديات بحيث يحدد عضو مجلس النواب عن البلدية، والمجلس التسييري بها الأولويات في المشاريع المستهدفة خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية، لافتا إلى ضرورة إحالة المتطلبات بشكل عاجل للإدارة الفنية والمشروعات بديوان مجلس الوزراء لتباشر العمل الإجرائي والقانوني للتنفيذ.

وأوضح دولته مشكلة عدم مراعاة عمداء البلديات التوزيع العادل بين البلدية وفروعها، بحيث لم تتحصل بعض الفروع البلدية على حيز جيد من مخصصات البلدية وهو ما تم تداركه خلال هذا العام، بحيث يتم توزيع المشاريع والمبالغ المخصصة بين البلدية وفروعها قبل تخصيصها وتسييلها.

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على أن يكون استمرا الاجتماع التقابلي الشهري بين اعضاء مجلس النواب عن المنطقة ورئيس مجلس الوزراء أسوة بأعضاء المجلس عن المنطقتين الجنوبية والغربية.(وال – بنغازي) ا م

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