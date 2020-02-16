وزارتا الصحة والعمل تبحثان آليات تعزيز التعاون المشترك في مجال التدريب

البيضاء 16 فبراير 2020 (وال) – استقبل وزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب، اليوم الأحد، بمكتبه في ديوان الوزارة بالبيضاء وزير العمل والتأهيل مسعود صوة، وذلك لبحث آلية توحيد وتكاثف الجهود بين وزارة الصحة في عدة مجالات أهمها المتعلقة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بالحكومة الليبية بشأن إعلان عام 2020 ميلادي عام للتدريب والتطوير في ليبيا.

وناقش الاجتماع استراتيجية وزارة الصحة خلال عام 2020 بشان العمل علي تنفيذ خطة الوزارة في مجال التدريب للعناصر الطبية وطبية المساعدة والفنية بالداخل والخارج بهدف رفع كفاءة العاملين والارتقاء بعملية التوصيــف الوظيــفي بالبلاد.

كما تطرق الوزيران خلال الاجتماع سر عمل ألية تنظيم عمل وزارة الصحة في تسهيل اجراءات قرارات الاستجلاب الصادرة عن وزارة الصحة للعناصر الطبية وطبية المساعدة للمستشفيات العامة والتعليمية والقروية وإدارات الخدمات الصحية بالبلديات، بهدف تسهيل سرعة تقديم الخدمة الطبية والفنية ودعم القدرات المحلية وتطوير جودة الأداء.

وأكد وزير الصحة أنه سيتم اقحام كافة الموظفين والعاملين في دورات مكثفة، للرفع من كفاءاتهم بما يعود بالفائدة على الوزارة والقـطاع الصحي الليبي.

كما ناقش الوزيران سرعة إتمام إجراءات التعاقد مع العناصر الطبية والطبية المساعدة الوطنية بالمستشفيات بعد موافقة مجلس رئاسة الوزراء للممارسة مهام عملهم بالقطاع الصحي.

واستمع عقوب لشروح حول عمل وزارة العمل والتأهيل، مثمناً الاهتمام المتواصل الذي توليه وزارة العمل، سعياً منها لتحسين وتقديم أفضل السُبل لتحسين كفاءة العاملين بالقطاع الحكومي الليبي. (وال – البيضاء) ا م

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