الحكومة الليبية ترسل شحنة ببعض الاحتياجات لمركز سرت لعلاج الأورام

سرت 16 فبراير 2020 (وال) – وصلت اليوم الأحد أول شحنة من الاحتياجات لمركز سرت لعلاج الأورام، الذي تم تأسيسه في العام 2018.

وأوضح مسؤول قطاع الصحة سرت الدكتور خليفة محمد السيوى: أن المساعدات مقدمة من الحكومة الليبية برئاسة السيد عبدالله الثني وتحوي على محرك كهرباء حجم كبير حديث، و50 فراشا طبيا للإيواء، و100 بطانية، و100 وسادة طبية.

ومن المقرر أن تصل مساعدات أخرى تباعا مثل الأدوية والمعدات والأجهزة الطبية لمركز سرت لعلاج الأورام.

ويتردد 250 مريضا ومريضة على المركز، وهناك عدد آخر مسجلين بمركزى مصراتة وصبراتة لعلاج الأورام يترددون علية لأخذ جرعة العلاج، فيما يتلقى عدد آخر من المرضى العلاج خارج البلاد. (وال – سرت) ا م

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