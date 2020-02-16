لجنة مكافحة فيروس كورونا ببلدية سرت تعقد أولى اجتماعاتها

سرت 15 فبراير 2020 (وال) – عقدت لجنة مكافحة فيروس كورونا ببلدية سرت اجتماعها الأول الخميس بالعيادة المجمعة بالمدينة.

وتم خلال الاجتماع عرض الخريطة الوبائية العالمية والمحلية لفيروس كورونا والإجراءات التي اتبعها المركز الوطني لمكافحة الأمراض لتقليل خطر دخول الفيروس إلى ليبيا.

واتفق المجتعون على إطلاق حملة توعوية داخل بلدية سرت الأربعاء المقبل بالتنسيق والتواصل مع الجهات ذات العلاقة وتحديد أماكن للحجر والعزل لتجهيزها في حال حدوث أى طارئ

تجدر الإشارة أن لجنة مكافحة فيروس كورونا ببلدية سرت يرأسها أ.محمد احمودة مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بسرت. وعضوية كل من: (د.عبدالله محمد عبدالله ممثلا عن مستشفى ابن سينا التعليمي، د.محمد أحمد ضو ممثلا عن كلية الطب البشري بجامعة سرت، د.فاطمة محمد فرهود ممثلا عن مجمع العيادات سرت، د.هيثم المهدي بوغرسة – مشرف الرصد والتقصي بمستشفى ابن سينا التعليمي).

كما تضم اللجنة (السيد .ضي عبدالله ضي ممثلا عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض بسرت، السيد.محمد عبدالرحمن إدريس – مدير الرعاية الصحية الأولية، السيد .الفيتوري محمد الطروق – مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية بميناء سرت، السيد .خلف الله يوسيف خلف الله – مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية مطار سرت،السيد . بشير علي فرج ممثلا عن بلدية سرت، السيد . أحمد حمادي الأمين – مكتب الإعلام بالخدمات الصحية). (وال – سرت) ا م

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