مستشفى الزاوية يتسلّم جهاز رنين مغناطيسي MRI

الزاوية 16 فبراير 2020 (وال) – تسلّم مستشفى الزاوية التعليمي السبت جهاز رنين مغناطيسي MRI يعمل بتقنيات حديثة بعد عطل جهاز الرنين الذي يمتلكه المستشفى وخروجه عن الخدمة بسبب انقضاء العمر الافتراضي له، و سيجري تشغيل الجهاز الجديد بقسم الأشعة التشخيصية فور انتهاء عمليات التركيب والمعايرة.

ويعد التصوير الطبي باستخدام جهاز الرنين المغناطيسي MRI أحد الوسائل المتقدمة التي تتيح النظر إلى داخل جسم الإنسان، وتتمثل إحدى أفضليات هذه الطريقة في عدم استخدامها للأشعة التي يمكنها أن تسبب الضرر (مثلما يحدث في تصوير الأشعة السينية)، لهذا فإنه من الممكن استعمالها بشكل آمن في فحص النساء الحوامل أيضًا، ويعتبر فحص الـ MRI ناجعًا بشكل خاص لتصوير الدماغ، العمود الفقري والمفاصل، إذ يمكن إجراء هذا الفحص لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الأعضاء المذكورة وبالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام هذا الفحص لتصوير القلب، والكبد وأعضاء داخلية أخرى عندما تستدعي الحاجة ذلك.

وكان مستشفى الزاوية التعليمي قد تسلم في أواخر ديسمبر من العام الماضي 3مناظير جراحية جرى تشغيلها بقسمي المسالك البولية والجراحة العامة، مزودة بتقنيات تصوير 3D-4K التي تمتاز بدقتها في الجراحة، إذ تسمح هذه التقنية بتكبير الصورة ورؤية الجسيمات الصغيرة للمرض بشكل واضح، بما يحقق أفضل النتائج في العمليات الجراحية. (وال – الزاوية) ا م

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