“مكافحة الأمراض” يعلن توفر مشغلات الكشف عن فيروس كورونا

طرابلس 16 فبراير 2020 (وال) – أعلن مدير المختبر المرجعي للصحة العامة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتورعمر الأحمر توفر مشغلات الكشف عن فيروس الكورونا، مشيرا إلى أن الاختبارات المعيارية الأولية ستجرى الأيام المقبلة استعدادا لاستقبال العينات لحالات الاشتباه بفيروس كورونا.

وقال الأحمر أن المختبر على استعداد تام لتقديم المشورة الفنية في اشتراطات العينة المطلوبة وكيفية تجميعها وظروف النقل اللازمة، وفقا للأدلة الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية، والدليل الوطني للكشف عن فيروس كورونا.

و تابع الأحمر أن توفر مشغلات الكشف عن فيروس الكورونا بالمختبر المرجعي للصحة العامة يأتي ضمن القدرات الأساسية المطلوبة للوائح الصحية الدولية في جهوزية مختبرات الصحة العامة، وقدرتها على الكشف لمسببات التعرض. (وال – طرابلس) ا م

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال