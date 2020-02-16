حكومة الوفاق تساهم بـ10 ملايين دولار في خطة الاستجابة الإنسانية بليبيا 2020

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، عن مساهمة الحكومة بعشرة ملايين دولار في خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2020، داعيا إلى تضافر الجهود الوطنية والدولية لمساعدة الفئات الاكثر تضرراً واحتياجاً في ليبيا.

جاء ذلك خلال إعلان السراج عن إطلاق خطة الاستجابة الإنسانية 2020 في ليبيا في الاجتماع الذي عقد اليوم الاحد في العاصمة طرابلس، بحضور منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يعقوب الحلو وعدد من الوزراء وممثلين عن الهيئات الدولية المعتمدة في ليبيا وممثلين عن المجتمع المدني، إضافة إلى نائب السفير الإيطالي ممثلا للدول الأوروبية الداعمة للخطة.

وأكد السراج خلال الاجتماع، أن تصعيد النزاع في ليبيا خلق بيئة تصعب فيها الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المتضررين، مشددا على ضرورة التزام جميع الأطراف بقرار مجلس الأمن الدولي ومقررات مؤتمر برلين، معتبرا ذلك أمرا أساسيا لعودة الاستقرار إلى ليبيا.

وقال السراج، إن “اجتماع اليوم يأتي في مرحلة صعبة، حيث لا زالت الحرب على العاصمة مستمرة وأعداد ضحايا العدوان في تزايد، إضافة إلى تفاقم مشكلة النازحين، الأمر الذي يدعو إلى المزيد من العمل المشترك لتعزيز القدرات للاستجابة للاحتياجات الطارئة للمتضررين، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطن في ليبيا”.

وأشار السراج، إلى الخسائر التي تتحملها البلاد نتيجة إغلاق المواقع النفطية، محذرا من كارثة ستطال الجميع إذا استمر هذا “التصرف غير المسؤول”، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم اتجاه ذلك، وأنه لا يكتفي فقط بإدانتها، على حد قوله.

كما تطرق رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق خلال كلمته إلى ضرورة توفير الحاجات الأساسية لمناطق جنوب ليبيا، وفق ما نشر المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق.

وجرى إطلاق خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2020 في ليبيا بمدن طرابلس وبنغازي وسبها من قبل الأمم المتحدة وبالتعاون مع حكومة الوفاق الوطني، وذلك في مساعي لجمع ما يقرب من 115 مليون دولار أمريكي لتوفير الدعم للمحتاجين.

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