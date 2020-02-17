الأعلى لحوض النفط: من حق الشعب وقف سرقة أمواله وهدرها

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلن المجلس الأعلى لمناطق حوض النفط والغاز والمياه، استمرار إيقاف ضخ النفط، إلى أن يتم تنفيذ كافة مطالب الشعب الليبي، مؤكدًا أنه من حق الليبيين وقف سرقة أموالهم.

وذكر المجلس في بيان له، أنه يُجدد استنكاره ورفضه للتدخل التركي في طرابلس وجلب المرتزقة، وسط صمت المجتمع الدولي والبعثة الأممية على جرائم أردوغان ومخالفته لكل قرارات مجلس الأمن الدولي، – حسب البيان.

وأكد المجلس على ضرورة تمثيل مناطق منابع النفط والغاز والمياه في أي حوار أو تفاوض يخص المطالب الشعبية، مُجددًا دعمه لـ”القوات المسلحة” حتى يتم تحرير الوطن من براثن الإرهاب.

ولفت المجلس الأعلى لمناطق حوض النفط والغاز والمياه، إلى أن النفط الليبي ملكًا لشعب ليبيا، وأنه لذلك يحق لهذا الشعب أن يضع حدًا لنهب أمواله وهدرها من قبل فايز السراج وحكومته، مؤكدًا أن وقف إنتاج النفط، إحدى الوسائل التي من حق الشعب اتباعها لوقف سرقة أمواله وهدرها.

وكان أبناء القبائل والمدن الليبية المتواجدين بميناء الزويتية النفطي، أعلنوا في وقت سابق، إيقاف تصدير النفط من جميع الموانئ النفطية بدءا بميناء الزويتية، ومطالبة جهات الاختصاص والمجتمع الدولي بفتح حساب لإيداع النفط حتى تشكيل حكومة تمثل كل الشعب الليبي.

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