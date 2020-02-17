ميناء بنغازي بانتظار شحنتي سيارات أوروبية وكورية

استقبل ميناء بنغازي البحري الساعات الماضية عددا من السفن التجارية من بينها سفينة نقل الحاويات “كنت شيب صن” التابعة للوكيل الملاحي شركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية وعلى متنها نحو 400 حاوية من السلع والبضائع المختلفة وفقا لإدارة الميناء.

وأشارت إدارة ميناء بنغازي إلى دخول سفينة نقل الحبوب “نانا لين” التابعة للوكيل الملاحي شركة الأفق اللامع للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 28000 طن من حبوب القمح.

وفي السياق ذاته قالت إدارة الميناء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنه من المتوقع وصول سفينتي نقل السيارات: “غراند شيشيليا” محملة بـ760 سيارة قادمة من السوق الأوروبية، والسفينة “قلورس أس” محملة بنحو 500 سيارة قادمة من السوق الكورية.

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