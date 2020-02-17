النفط يستقر مع بداية تداولات الأسبوع

شهدت أسواق النفط العالمية اليوم الإثنين في بداية تداولات الأسبوع استقرارا على أسعارها دون حدوث أي تغيير يذكر حيث سجلت العقود الآجلة لخام برنت 57.27 دولارا للبرميل منخفضا بمقدار 5 سنتات بعد صعوده 5.2 بالمئة الأسبوع الماضي، في أكبر زيادة أسبوعية منذ سبتمبر 2019.

فيما سجلت العقود الآجلة لخام الوسيط الأمريكي غرب تكساس 52.13 دولارا للبرميل مرتفعة ثمانية سنتات بعد أن زاد 3.4 بالمئة الأسبوع الماضي.

يذكر أن هذا الاستقرار جاء بعد أن أبطلت المخاوف من تراجع الطلب على الوقود جراء التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا في الصين إثر التوقعات بخفض الإمدادات من كبار المنتجين بما سيفضي إلى شح معروض الخام.

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