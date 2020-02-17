اقتصاد

النفط يستقر مع بداية تداولات الأسبوع

تم النشر منذُ 24 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت أسواق النفط العالمية اليوم الإثنين في بداية تداولات الأسبوع استقرارا على أسعارها دون حدوث أي تغيير يذكر حيث سجلت العقود الآجلة لخام برنت 57.27 دولارا للبرميل منخفضا بمقدار 5 سنتات بعد صعوده 5.2 بالمئة الأسبوع الماضي، في أكبر زيادة أسبوعية منذ سبتمبر 2019.

فيما سجلت العقود الآجلة لخام الوسيط الأمريكي غرب تكساس 52.13 دولارا للبرميل مرتفعة ثمانية سنتات بعد أن زاد 3.4 بالمئة الأسبوع الماضي.

يذكر أن هذا الاستقرار جاء بعد أن أبطلت المخاوف من تراجع الطلب على الوقود جراء التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا في الصين إثر التوقعات بخفض الإمدادات من كبار المنتجين بما سيفضي إلى شح معروض الخام.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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